В екатеринбургском аэропорту пассажиры сутки ожидают вылета до Нарьян-Мара

Авиакомпания "РусЛайн" почти на сутки задержала свой рейс из Екатеринбурга в Нарьян-Мар. Информация об этом содержится в онлайн-табло международного аэропорта "Кольцово".

Рейс 7R-841 должен был вылететь иp уральской столицы еще утром 19 июня - в 11.35. По неизвестной причине вылет пришлось перенести на 10.20 сегодняшнего дня. На данный момент посадка уже завершена.

Других переносов или отмены рейсов онлайн-табло "Кольцово" не показывает.