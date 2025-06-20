СМИ: США требуют не упоминать Украину в заявлении саммита НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа требует, чтобы в итоговом заявлении саммита НАТО упоминание Украины было сведено к минимуму и тем более не было никаких обещаний членства в альянсе. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

По данным осведомленного источника, в документе будет лишь одно упоминание оборонных возможностей Украины, а слов о поддержке Киева нет. Потому что разногласия по поводу Украины могут привести к расколу внутри альянса. При этом в 2024 год на саммите НАТО лидеры стран альянса единодушно заверили Украину в долгосрочной поддержке. В итоговом заявлении говорилось не только о всемерной поддержке, но и о том, что будущее Украины - в НАТО, хотя официального приглашения не было. Но сейчас нет даже слов о будущем принятии.

Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Накануне глава МИД Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Украина не получит приглашение в НАТО на этом саммите, как того хочет Зеленский. А британская The Guardian пишет, что даже украинские дипломаты сомневаются в целесообразности его поездки на саммит НАТО после провального визита в Канаду. По сообщениям, Зеленского пустят только на ужин, но не на само мероприятие.