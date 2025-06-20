Томская область и Санкт-Петербург будут сотрудничать в сфере науки, сохранения культнаследия и туризма

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Томской области Владимир Мазур и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали "дорожную карту" по развитию межрегионального сотрудничества.

Регионы объединяет колоссальный научно-образовательный потенциал, а также сложившиеся кооперационные связи в сфере фармации, беспилотных технологий и других отраслях. В частности, автопилоты томского производства компании "Когнитивные технологии" используются на Кировском заводе при производстве сельскохозяйственной техники.

"Важным для Томской области является изучение опыта Петербурга в вовлечении объектов культурного наследия в хозяйственный оборот и развитие туризма", — подчеркнул Владимир Мазур.

На форуме также состоялась встреча Владимира Мазура, Александра Беглова и генерального директора-генерального конструктора АО "НПП "Радар ММС" Георгия Анцева.

"В марте этого года в ходе визита в Томск министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина было принято решение о создании у нас в Томской области российского кластера электроники и беспилотных технологий. В настоящее время определен перечень участников кластера, в который наряду с такими предприятиями, как "Микран", "Элемент", "ЭлеСи" вошел и "Радар-ММС". Первоочередной задачей является выстраивание кооперационных цепочек и выпуск высокотехнологичной продукции с использованием отечественных комплектующих", - сказал Владимир Мазур.

Также перспективными направлениями сотрудничества являются развитие судостроения, фармацевтики и малотоннажной химии.

"Помимо промышленной составляющей экономики Томская область и Санкт-Петербург являются крупными образовательными центрами, куда съезжаются студенты со всего мира. Предлагаю укреплять связи между студенческими сообществами", — подчеркнул Владимир Мазур.