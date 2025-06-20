В центре Екатеринбурга автомобиль наехал на мать с ребенком

В центре Екатеринбурга произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожный инцидент произошел 19 июня около 18.00 на проспекте Ленина, напротив дома 26. По предварительным данным, водитель Haval, мужчина 1996 г.р., поворачивая налево, не уступил дорогу двум пешеходам - женщине и ребенку. Последние переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, когда на них наехала иномарка.

В ДТП пострадал ребенок, которого с травмой живота в сопровождении матери доставили в больницу. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее при проезде пешеходных переходов, особенно при совершении маневров, и всегда соблюдать правила дорожного движения. Пешеходам также следует убеждаться в безопасности перехода, даже на регулируемых участках дороги.