Костин считает инфляцию в России в пределах 10% красотой

Инфляция в пределах 10% — это красота.

Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Инфляция сейчас, по словам Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка РФ), даже лучше прогнозов ЦБ. Поэтому я бы сейчас не паниковал, а посмотрел бы, как экономика дальше будет работать", — сказал банкир. По его словам, в настоящее время говорить о рецессии рано, но жесткая кредитно-денежная политика неизбежно замедлит экономический рост. Высокая ключевая ставка хороша, когда ее применяют на короткой дистанции.

В противном случае это ведет сначала к плавной просадке, потом она может быть и более жесткой, сказал Костин.

Он отметил, что сегодня многие компании переживают тяжелые времена: большая часть доходов уходит на обслуживание долга, а не на развитие, сообщают "Известия".

Как ранее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, Центральному банку все время советуют воспользоваться какой-то иной тактикой, в основном – снижения ключевой ставки, а также предлагают административные меры.