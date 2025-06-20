20 Июня 2025
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Костин считает инфляцию в России в пределах 10% красотой

Инфляция в пределах 10% — это красота.

Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин. "Инфляция сейчас, по словам Эльвиры Набиуллиной (глава Центробанка РФ), даже лучше прогнозов ЦБ. Поэтому я бы сейчас не паниковал, а посмотрел бы, как экономика дальше будет работать", — сказал банкир. По его словам, в настоящее время говорить о рецессии рано, но жесткая кредитно-денежная политика неизбежно замедлит экономический рост. Высокая ключевая ставка хороша, когда ее применяют на короткой дистанции.

В противном случае это ведет сначала к плавной просадке, потом она может быть и более жесткой, сказал Костин.

Он отметил, что сегодня многие компании переживают тяжелые времена: большая часть доходов уходит на обслуживание долга, а не на развитие, сообщают "Известия".

Как ранее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, Центральному банку все время советуют воспользоваться какой-то иной тактикой, в основном – снижения ключевой ставки, а также предлагают административные меры.

Теги: инфляция, ВТБ, Костин


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