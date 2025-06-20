Иностранные бренды изучают пути возвращения в Россию

Зарубежные бренды начали предварительное изучение возможностей возвращения в Россию.

Как сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, хотя конкретные компании пока назвать нельзя, наблюдается активный интерес со стороны бизнеса — в том числе среди тех, кто "не очень красиво покинул" российский рынок в 2022 году. "После появления перспективы завершения украинского конфликта в более короткие сроки многие зарубежные компании начали проявлять интерес к возвращению", — указал Катырин.

По его словам, западные инвесторы активизировали запросы через торговые ассоциации, включая Американскую торговую палату в России, а также немецкие, корейские и европейские бизнес-объединения.

Отмечается, что значительное количество иностранных предприятий из США, Евросоюза и Азии продолжает работу в России. Их деловая активность даже возросла за последние месяцы, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что часть иностранных брендов, которые покинули Россию, должны будут пройти проверку правоохранительных органов при возвращении в страну.