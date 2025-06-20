Глава ВТБ назвал нынешнее укрепление рубля вредным и призвал "отруливать"

Нынешнее укрепление рубля вредное.

Как заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин, "нужно отруливать". Он считает, что оптимальный курс — 90–100 руб. за доллар. "Я думаю, что мы сейчас зря продаем валюту и искусственно поддерживаем сильную нацвалюту", — указал банкир.

Отмечается, что цены на нефть выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, что дополнительно поддерживает рубль. Однако большинство аналитиков, по словам Костина, сходятся во мнении, что к концу года курс может вернуться к отметке 90 руб./$.

Для сбалансированности бюджета предпочтителен уровень около 100 руб., считает председатель правления, сообщают "Известия".

Ранее Goldman Sachs спрогнозировал ослабление рубля. Ожидается, что курс американской национальной валюты в 2026 году составит 120 руб., в 2027-м — 130 руб., а еще через год — 130 руб.