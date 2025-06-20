Часть зарубежных брендов при возвращении в РФ пройдут проверку ФСБ и Генпрокуратуры

Часть иностранных брендов, которые покинули Россию, должны будут пройти проверку правоохранительных органов при возвращении в страну.

Как сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков, это коснется тех компаний, которые могут обратно выкупить акции бизнеса на нерыночных условиях. В список попадут также предприятия, не исполнившие своих обязательств по отношению к партнерам, работникам перед своим уходом из РФ.

Чебесков указал, что некоторые компании при уходе из страны использовали эти средства на финансирование Вооруженных сил Украины, поэтому необходимо будет решение правоохранительных органов. Кроме того, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго смогут предлагать и устанавливать свои дополнительные требования к компаниям, а затем применять их на практике после одобрения правительства, сообщают "Известия".