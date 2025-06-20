Российские силовики получат данные о местоположении пользователей маркетплейсов

Минцифры опубликовало новую версию поправок, которые предполагают, что силовые органы смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов.

Предыдущая версия была опубликована в мае. Она разрешала силовикам запрашивать личные данные и информацию о покупках. В настоящее время перечень предлагается расширить данными об устройстве, сетевых подключениях и местоположении пользователя этих сервисов.

В Минцифры отмечают, что регулятор учел предложения заинтересованных ведомств и отрасли. Представители компаний говорят, что не всеми этими данными о своих пользователях агрегаторы располагают, и считают, что баланс между интересами государства и возможностями бизнеса еще нужно найти, сообщает Forbes.

Ранее представители малого и среднего предпринимательства предложили возложить обязанность по оплате расходов за возврат купленных на маркетплейсах товаров надлежащего качества на покупателей.