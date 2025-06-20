"Аэрофлот" откажется от Superjet, сконцентрировавшись на МС-21

У "Аэрофлота" нет планов на дальнейшую эксплуатацию Superjet.

Об этом заявил генеральный директор компании Сергей Александровский. По его словам, это же касается и самолетов Ту-214. "Мы все-таки делаем фокус на самолетах, наиболее соответствующих нашей сети маршрутов, оптимальных с точки зрения своей размерности и эксплуатационных характеристик", — указал глава авиакомпании.

Главным лайнером должен стать МС-21. По данным компании, "Аэрофлот" и "Россия" до 2033 года получат около 200 единиц МС-21. Авиакомпания "Победа" останется с Boeing 737-800. Однако не исключено, что в последующие годы произойдет перераспределение флота Boeing 737 внутри группы по мере поступления в эксплуатацию МС-21.

Александровский отметил, что использование МС-21 — существенное повышение эффективности в планировании ресурсов, в том числе по подготовке и обучению пилотов и бортпроводников, сообщают "Известия".

29 апреля стало известно, что с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" впервые взлетел образец самолёта МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами. Во время полёта удалось протестировать отечественные авионику, системы электроснабжения, кондиционирования и другие устройства.