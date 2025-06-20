В загородном доме умер вице-губернатор Ленобласти

Вице-губернатора Игоря Петрова нашли мертвым в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области.

Он скончался от огнестрельного ранения. В его доме не нашли следов взлома. По предварительным данным, ранение чиновник получил, когда чистил ружье.

Смерть подтвердила администрация Ленинградской области. Там выразили соболезнование, сообщает телеканал 78.ru.

Петров родился в 1959 году в городе Сланцы. С декабря 2024 года он был вице-губернатором — представителем губернатора в законодательном собрании Ленинградской области.