Трамп одобрил полномасштабный удар США по Ирану

Администрация американского президента Дональда Трампа одобрила участие Вашингтона в ударах по Ирану.

Об этом сообщил журналист из США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. В статье в сервисе Substack он сослался на источники.

По его словам, Белый дом одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана.

Ранее Соединённые Штаты вывели часть самолетов и кораблей со своих военных баз на Ближнем Востоке, которые могут подвергнуться ударам со стороны Ирана в случае эскалации конфликта с Израилем. Так, военные самолеты, которые находись на авиабазе Аль-Удейд в Катаре в незащищенных ангарах, были переброшены в другие места дислокации.