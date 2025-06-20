Минфин допустил ограничение на вывоз золота эквивалентом $10 000

Вывоз золота за пределы страны для граждан предлагается ограничить эквивалентом $10 тыс. по аналогии с вывозом наличной иностранной валюты.

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По его словам, ведомство по этой инициативе получило поддержку "со стороны почти всех", одно пока выступает против. "Надеюсь, что буквально до конца месяца, может быть, у нас очередное [совещание] правительства будет на уровне, на котором может быть принято решение", — указал Моисеев, сообщает "Интерфакс".

"Дело в том, что золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой. Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное", — отметил замминистра. Он подчеркнул, что ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных вводились для того, чтобы пресечь отток капитала в условиях санкций.