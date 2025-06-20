Минфин против полного запрета вейпов в России

Министерство финансов России выступает против полного запрета вейпов, на чем ранее настаивал Минпромторг.

Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, мнение министерства по предложениям о полном запрете вейпов было сформулировано, оно не отличается от кабмина РФ. По его словам, необходимо бороться экономическими мерами, а не запретами.

Минфин планирует, что с 1 сентября 2026 года будет введено лицензирование опта и розницы никотиносодержащей продукции. Уже разработан соответствующий законопроект, он проходит публичное обсуждение и межведомственное согласование, сообщает Forbes.

Хотя правительство России в целом отказалось поддержать законопроект о полном запрете вейпов, отдельные представители кабинета министра высказываются в пользу этой идеи.