Андрею Симановскому в Кремле вручен орден Дружбы

Накануне в Кремле первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко торжественно вручил орден Дружбы учредителю Фонда святой Екатерины и владельцу группы компаний «Сима-ленд» Андрею Симановскому.

Указ о представлении к награде был подписан еще в феврале Президентом России Владимиром Путиным. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, орден присужден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Андрей Симановский известен не только как успешный предприниматель, но и как один из крупнейших меценатов Екатеринбурга. Он активно участвует в развитии социальной и медицинской сферы региона, поддерживает врачей и больницы, а также способствует возрождению духовных и культурных ценностей.

Так, в 2024 году при непосредственном участии мецената в Екатеринбурге была открыта Свято-Елисаветинская обитель милосердия. В том же году в Алапаевске при поддержке Симановского построен храм Александра Невского. В настоящее время при его попечительстве продолжается реализация продуктовой программы поддержки малоимущих семей и пожилых людей.