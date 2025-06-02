Россия предложила Украине выборы

Исполнение Украиной российского меморандума предполагает выборы и формирование власти на местах.

Это следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Стамбуле спустя час после начала завершился второй раунд российско-украинских переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил по итогам встречи делегаций, что они "обменялись мнениями, и мы готовим новый обмен военнопленными".

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на переговорах РФ передан список сотен украинских детей, которых Киев требует передать ему. В то же время ничего не сообщается о возможном согласовании встречи на высшем уровне или же о работе над совместным меморандумом по прекращению огня.