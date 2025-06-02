Политолог объяснил, к чему может привести лишение мандата депутата из ХМАО, сказавшего об "исторической родине узбеков"

Политолог Александр Безделов полагает, что депутат думы Югры Халид Таги-Заде, вполне вероятно, может дожидаться до конца полномочий – дума соберётся на внеочередное заседание, где может быть рассмотрен вопрос о лишении его полномочий.

"При прочих равных, то есть в другое время, его могли бы просто лишить право выступать на месяц, но теперь все серьёзно", - написал Безделов в своём telegram-канале.

По мнению политолога, поддержки Таги-Заде не имеет никакой. Окуржком КПРФ сам просит лишить его мандата, он уже исключен из партии после конфликта с первым секретарем и главой фракции Алексеем Савинцеыым.

ЛДПР требует проверить прокуратуру его высказывание на экстремизм. Безделов отмечает, что руководство думы ХМАО лишением мандата поправит репутационные издержки, а внутриполитический блок правительства лёгким движением руки покажет, кто в доме хозяин, и повоспитывает, таким образом, пару других не влившихся в новую систему власти депутатов.

"Тот самый случай, когда звёзды сошлись", - написал Безделов.

Сам Халид Таги-Заде уже извинился за свое высказывание об "исторической родине узбеков" после того, как им заинтересовалась комиссия по этике.