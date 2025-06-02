В Екатеринбурге назвали "Предпринимателей года"

В Екатеринбурге состоялось вручение премии "Предприниматель года". Отмечен их вклад в развитие различных отраслей экономики столицы Урала. Статуэтки передал лауреатам мэр города Алексей Орлов.

Конкурс прошёл четвёртый раз. Ведущий мероприятия Александр Морозов отметил, что встреча больше похожа на собрание друзей, которые делились впечатлениями о чём-то друг с другом. Первенство состоит из 10 номинаций, одна из которых – народная. Подано 413 заявок. На "Госуслугах" проголосовали 7 тыс. человек, что названо хорошим показателем, потому что голосовали только жители Екатеринбурга.

В начале церемонии мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что конкурс вызвал интерес у бизнес-сообщества. По его мнению, успех действующих бизнесменов станет примером для их последователей. Малый бизнес играет важную роль в экономике города, потому что даёт 40% её доходов.

В номинации "Самозанятость" приз получила Анаствсия Полевая, "Торговое предприятие" – Степан Бовыкин, "Бизнес в сфере услуг" - митрий Гулин, "Бизнес в сфере образования" – Лидия Васильева, "Производственный бизнес" – Максим Михеев, "Строительный бизнес" – Антон Батаков, "Креативные индустрии" – Артём Тохтуев, "Туризм и гостиничный бизнес" – Виктор Сплин, "Рестораны и кафе" – Екатерина Лобанова, "Народный выбор" – Артём Курмачёв. Вручены также призы в номинациях от партнёров.

В разговоре с журналистами мэр Алексей Орлов отметил, что ключевые особенности конкурса выделить сложно, потому что цель – популяризация предпринимательства, выявление лучших практик. Несмотря на внешние вызовы, продолжился рост в экономику города. В Екатеринбурге трудится более 130 тыс. субъектов МСП, обеспечивающие работой более 400 тыс. человек. Есть также 170 тыс. самозанятых. В беседе с Накануне.RU мэр выделил особенности развития предпринимательства Екатеринбурга.

"Предпринимательское сообщество Екатеринбурга всегда было очень активным. Около 200 тыс. субъектов малого предпринимательской деятельности работает в свердловской области, из них 130 тыс. – в Екатеринбурге. Количество самозанятых растёт. Предприниматели активно участвуют в реализации социальных, благотворительных, волонтёрских проектах, помогают участникам специальной военной операции. Хочу поблагодарить их за активную жизненную позицию, вклад в развитие экономики Екатеринбурга", - сказал Алексей Орлов.