Под Екатеринбургом - крупный пожар на "Северном" полигоне ТБО

В Верхней Пышме горит полигон бытовых отходов "Северный". По оценке ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составляет 600 кв.м, с пламенем сейчас сражаются девять специалистов с применением трех единиц техники. Причины возгорания неизвестны.

В пресс-службе АО "Спецавтобаза", которое эксплуатирует полигон, сообщают, что площадь распространения огня составляет 250 кв.м. Сотрудники уже занимаются перекрытием отходов изоляционными материалами согласно технологии их размещения на объекте. Помимо МЧС, тушением также занимаются специалисты пожарно-спасательного центра "Огнеборец".

Северный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора также подключился к проблеме, пообещав провести лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки.