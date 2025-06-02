СМИ: Глава Пентагона получал регулярную информацию о диверсии ВСУ в России

Министр обороны США Пит Хегсет 1 июня получал информацию о ходе диверсионной операции Украины на территории России, сообщает CNN со ссылкой на чиновников в американской администрации.

По данным источников телеканала, главу Пентагона "на регулярной основе информировали о происходящем в воскресенье, пока тот находился в пути к военной базе Эндрюс".

При этом отмечается, что в Вашингтоне не были заранее уведомлены о планах Киева.

Ранее Axios сообщил, что Киев не предупреждал администрацию президента США Дональда Трампа о готовившейся атаке беспилотных летательных аппаратов на аэродромы России. Как заявил украинский чиновник, операция проводилась СБУ. На ее подготовку ушло более года. Белый дом официально не комментировал операцию Украины.