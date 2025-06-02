02 Июня 2025
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Фото: Накануне.ru

Кунгурская ледяная пещера вновь прекратила работу

Кунгурская ледяная пещера с сегодняшнего дня вновь прекратила работу. Информация об этом опубликована в группе природного объекта Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

"1 июня мы получили уведомление об отзыве лицензии. Мы с глубоким уважением и благодарностью прощаемся с вами перед закрытием нашего предприятия. За время нашей работы мы стремились предоставлять вам только лучшие услуги и продукты, и ваше доверие и поддержка всегда были для нас источником вдохновения", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее пещера прекращала работу 15 мая, но 22 мая вновь возобновила ее.

Как сообщало Накануне.RU, у оператора Кунгурской пещеры "Сталагмит-Экскурс" отозвана бессрочная лицензия на пользование недрами с разрешенным видом "экскурсионная деятельность" на участке особо охраняемой природной территории "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера".

Причиной называлось то, что Росприроднадзор и минприроды провели проверки, в ходе которых были установлены нарушения природоохранного законодательства. Роснедра потребовали их устранить, но этого не произошло.

Кроме того, ранее "Сталагмит-Экскурс" объявлял о сокращении 140 работников с 3 июля 2025 года в связи с "высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности".

Теги: Кунгурская ледяная пещера, Сталагмит-Экскурс, отзыв лицензии


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Ранее 15.05.2025 15:05 Мск Кунгурская ледяная пещера прекращает свою деятельность

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