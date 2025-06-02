Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень будет полностью четырехполосной

Автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень будет полностью четырехполосной через 1,5 года, сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор".

На обходе Богдановича, началось устройство нижнего слоя покрытия. Протяженность обхода составит более 72 километров, на объекте также будут реализованы шесть транспортных развязок (в двух уровнях), восемь путепроводов, семь мостов и шесть надземных пешеходных переходов.

В данный момент на объекте задействовано порядка 400 человек и более 60 единиц техники. Активно ведется устройство земляного полотна (выполнено порядка 50% работ), основания из щебеночно-песчаной смеси (выполнено порядка 15% работ), выравнивающего слоя (выполнено порядка 11% работ), нижнего слоя покрытия (выполнено порядка 7% работ), устройство водопропускных труб (выполнено порядка 38% работ).

В рамках реконструкции со строительством обходов с. Малые Брусяны, с. Мезенское, Белоярский и города Богданович строится новая дорога. Уже вырублен лес под будущую трассу, проведены земляные работы, переустроены коммуникации.

Осенью на 17 километрах обхода будет запущено рабочее движение. Полностью завершить работы планируется в ноябре 2026 года.