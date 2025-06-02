В Тюмени затопило дороги из-за сильного ливня

В Тюмени затопило дороги из-за сильного ливня и града. О последствиях непогоды рассказали жители областной столицы в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на затопленные улицы пожаловались жители ЖК Ожогино, ЖК Ново-Патрушево. Также тюменцы сообщили, что затоплена улица Широтная.

По мнению горожан, причиной потопов является состояние дорог. Некоторые комментаторы заявляют, что всему виной загрязненные ливневые канализации. Впрочем, нашлись и те, кто считают, что в затопленных улицах нет ничего страшного.

"Радовались бы, что асфальт охладится наконец", - пишут в группе "ЧС Тюмень".

Также пользователи соцсетей сообщили о крупном граде размером с перепелиное яйцо.