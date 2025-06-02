В России 190 тысяч детей находятся под угрозой попадания в детский дом

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила президента России "благословить ее" на борьбу с системой изъятия детей из неблагополучных семей в детские дома.

Во время встречи с Владимиром Путиным Львова-Белова заявила, что провела "всероссийскую инспекцию" ситуации с сиротами. Она считает, что в стране существует "сиротпром", который нужно поменять на семьесберегающий подход. Для этого чиновники должны стать "костыликом" для необлагополучных родителей, у которых "что-то пошло не так, поломалось". Уполномоченная по правам детей рассказала, что была проведена выборочная проверка 7 тыс. детских дел, и в 3,2 тыс. случаев комиссия аппарата омбудсмена пришла к выводу, что можно было "помочь семье, сопроводить семью и даже в каких-то случаях не разлучать ребенка с семьей".

"Основной вывод, что 25 процентов детей, Владимир Владимирович, в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей", - рассказала омбудсмен.

Львова-Белова считает, что к 2030 году, если инспекция продолжит работу, удастся сократить вполовину число детей в детских домах.

"И это же касается не только детей в детских учреждениях – это касается и семей, которые стоят на учёте, которые в социально опасном положении находятся. У нас 190 тысяч детей, и у них риск попадания. В детских домах у нас остаются не все социальные сироты. Всего у нас в стране их 340 тысяч, то есть это большая сумма, большое число. И если бы Вы благословили меня на эту работу, я была бы очень Вам благодарна, потому что экспертиза [проведена по] всей стране, теперь мы разобрались в этом во всём", - заявила омбудсмен.