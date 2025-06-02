В Академическом районе Екатеринбурга с размахом отметили важную круглую дату

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга 1 июня прошли массовые гуляния в честь 20-летия проекта "Академический". Большой праздник для горожан организовал флагманский девелопер территории - АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС"). Мероприятия также были приурочены и к Международному Дню защиты детей.

Для гостей, который пришли в Преображенский парк, девелопер предусмотрел различные активности, среди которых были: теп-разминка, йога-интенсив, мастер-классы по хип-хопу, латине и бачате.

Здесь также можно было посетить квесты, граффити-марафон или поучаствовать в розыгрыше призов. Кроме того, в рамках 20-летия проекта на площадке праздника прошёл традиционный парад близнецов и двойняшек "Двойная радость".

С юбилеем района и с Днем защиты детей академчан поздравил депутат городской думы Екатеринбурга Михаил Матвеев.

"Кроме юбилея Академического района, сегодня есть еще один повод, который отмечают во многих странах мира. Это Международный день защиты детей. И одна из задач этого праздника — привлечь внимание взрослых к правам детей, чтобы понимать, насколько они соблюдаются, в том числе право на счастливое детство. Мне кажется, что в Академическом делается достаточно много, чтобы детство было счастливым, потому что детские сады и школы, которые построены здесь, действительно являются уникальными с точки зрения своей архитектуры и своей начинки — словом, всего того, что в них есть, чтобы ребёнок имел возможность развиваться как полноценная личность", — отметил Михаил Матвеев.

В течение праздника девелопером были разыграны 20 стильных праздничных тортов, каждый из которых был выполнен в единственном экземпляре.

Поздравляя собравших на праздник горожан, генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов отметил, что основатель района не собирается останавливаться на достигнутом и намерен активнее развивать эту территорию.

А председатель совета директоров девелоперской компании Виктор Киселев напомнил, что 20 лет назад на месте нового района Екатеринбурга были торфоразработки — по сути, болото. А сейчас наш Академический — это настоящий "город с городе".

"Строители всегда гордятся сданными объектами, которые они возвели. И мы гордимся своим Академическим, тем более, что он такой в России один! Это единственный объект комплексного освоения территории, который строился совместно с государством. Без поддержки государства нам, как девелоперу, было бы очень не просто построить новый, красивый и комфортный район на карте нашей страны", — подчеркнул Виктор Киселев.

Во время праздника выступила кавер-группа, исполнившая песню про восьмой район. Песня про Академический под известный мотив превратилась в массовое караоке: каждый участник праздника смог подпевать музыкантам благодаря титрам, которые транслировались на экраны рядом со сценой.

Финалом мероприятия стало бесплатное выступление певицы МакSим. По предварительным подсчетам, площадку с активностями за весь день – с 12 до 22 часов — посетили порядка 20 тысяч человек. И кажется, половина из них осталась на вечерний концерт.

Необходимо напомнить, что накануне народных гуляний флагманский девелопер самого молодого района Екатеринбурга заложил возле храма св. Божиих Строителей памятный камень в основание общественного-социального центра и подписал соглашение с мэрией о сотрудничестве по размещению федеральных органов власти на территории Академическом района.