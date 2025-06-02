В Ямальском районе скончалась 17-летняя воспитанница школы-интерната

В Ямальском районе скончалась 17-летняя воспитанница школы-интерната, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

24 мая ученица из Яр-Сале была госпитализирована. У девочки резко ухудшилось самочувствие. Через несколько часов школьница скончалась.

В Следственном комитете России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводится процессуальная проверка по факту смерти школьницы. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.