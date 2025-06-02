В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне

В Белгороде начались внеплановые учения по гражданской обороне, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он не сообщил подробностей и сроков проведения тренировки.

Ранее глава МЧС Александр Куренков призвал модернизировать систему гражданской обороны в России. По подсчетам ведомства, на это может понадобиться 155 млрд руб.

"Важно, чтобы люди понимали необходимость убежищ и укрытий, даже если сейчас они кажутся ненужными", - сказал министр.