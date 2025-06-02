Русская община разогнала мигрантов со спортивной площадки в Академическом

В Академическом районе Екатеринбурга прошел рейд по трудовым мигрантам, на которых жалуются местные жители и их дети. Правоохранительным органам в проведении профилактических мероприятий помогала администрация района и Русская община Екатеринбурга.

Инициировало мероприятие отделение полиции, в которое поступали жалобы от жителей Академического. По их словам, на школьном стадионе школы №23 практически ежедневно играют трудовые мигранты, не давая при этом играть самим школьникам.

На месте было задержано свыше 60 человек, почти 20 из которых отпустили сразу, а более 40 доставили в полицию для детальной проверки на предмет нарушения законодательства РФ. Как говорится в сообщении Русской Общины, один из задержанных, по предварительным данным, находился под воздействием наркотических веществ.