Глава Минпромторга высказался за тотальный запрет вейпов в России

Хотя правительство России в целом отказалось поддержать законопроект о полном запрете вейпов, отдельные представители кабинета министра высказываются в пользу этой идеи.

Первым поддержал запрет глава Минздрава России Михаил Мурашко, которому это положено по должности. К нему присоединился министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

"Наверное, регулировать запретами всё на свете нельзя. Но вейпы для меня лично исключение. Я за тотальный запрет", — заявил министр на "Неделе российского ретейла".

Законопроекты о полном запрете вейпов периодически вносят в Госдуму все фракции, но пока преодолеть табачное лобби не удается. В одном из последних отзывов на такой документ правительственная комиссия указывает на возможный рост употребления контрафактного табака и никотиносодержащих продуктов.