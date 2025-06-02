Новому министру здравоохранения Среднего Урала показали пансионат для лечения онкобольных детей

В Екатеринбурге в пансионате, где лечатся больные онкологией дети, открылась фотовыставка "Сильнее, чем диагноз". Она рассказывает о детях, вышедших в длительную ремиссию после лечение онкологии.

В мероприятии приняла участие новый замгубернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, а также руководитель Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Особенностью работы центра является возможность трансплантации пациентам костного мозга. В 2024 году было сделано 47 таких операций, помощь получают дети из различных регионов страны. В учреждении есть пансионат с комфортными условиями, где дети после операций могут жить вместе с родителями и в случае необходимости получать помощь врачей.

Во время посещения выставки "Сильнее, чем диагноз" министр внимательно изучила истории каждого её участника, некоторые дети даже смогли пообщаться с высокопоставленным гостем – две пациентки кратко рассказали Савиновой о своей борьбе со страшным диагнозом.

"Открылась выставка, посвящённая пациентам. 90% детей имеют длительную ремиссию, что в их возрасте равно выздоровлению. Спасибо коллективу!" - сказала министр.

После этого для Татьяны Савиновой провели экскурсию по второму и третьему этажам пансионата. Там она осмотрела палаты, в которых живут пациенты и их родители, и отметила заботливое отношение врачей к семьям.

Министр подчеркнула, что центр детской онкологии и гематологии – ведущее учреждение такого профиля в стране, одно из лучших в России. В Свердловской области 2 тыс. онкобольных детей, в год в регионе выявляют 130 таких детей.

Татьяна Савинова особо отметила роль благотворителей, почувствовавших в строительстве пансионата, а именно – роль Фонда святой Екатерины и благотворительного фонда Русской медной компании.