Проект "Уралкалия" "СОЛидные люди" — призер Всероссийского конкурса корпоративных проектов

Проект "Уралкалия" "СОЛидные люди" занял второе место во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов "Взрослое дело. Вклад бизнеса в сферу социального воспитания" в категории "Крупный бизнес", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий". Организатор конкурса — "Агентство социальных технологий и коммуникаций" при поддержке комиссии Общественной палаты РФ по добровольчеству и молодежной политике.

В конкурсе приняли участие российские компании, на добровольной основе реализующие инициативные долгосрочные и среднесрочные программы, партнерские проекты, предполагающие вовлечение детей и подростков в совместную общественно-полезную деятельность. Конкурс проводился по категориям: "Малый бизнес", "Средний бизнес", "Крупный бизнес".

Директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалий" Олег Калинский отметил, что компания реализует социальные проекты.

"Уралкалий" в Соликамске и Березниках реализует социальные проекты, направленные на сохранение привлекательности территории этих городов, создание площадок для общения и самореализации жителей. Проект Компании "СОЛидные люди" — это уникальная инициатива, которая способствует созданию благоприятной среды, активной и интересной культурно-социальной повестки, вовлечению жителей всех возрастов в социально-значимые события, укреплению связи поколений", - прокомментировал он.

Проект "СОЛидные люди" компания реализует с 2022 года. В нем принимают участие различные возрастные группы в Соликамске и Березниках. Участники подпроекта "СОЛидные люди. Трудовые отряды" в течение трех летних месяцев занимаются благоустройством при школах, на территориях социальных учреждений и общественных пространствах города и сельских территорий. Подпроект "СОЛидные люди. ПРЕССА" создан для профессиональной подготовки юных корреспондентов, многие из которых стремятся связать свою жизнь с профессией журналиста. Участники подпроекта "СОЛидные люди. СОЛИдольки" — дети дошкольного возраста — параллельно занимаются по трем направлениям: ранняя профориентация, экологическое воспитание и краеведение. В рамках подпроекта "СОЛидные люди. СОЛидный возраст", направленного на досуговую занятость старшего поколения, его участники реализуют себя в творческом направлении, посещают полезные мастер-классы и познавательные экскурсии, получают необходимые консультации у медиков и психолога.

Отметим, что "Уралкалий" — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в группу "Уралхим". Производственные активы Компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск.