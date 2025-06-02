Общая площадь природных пожаров в Забайкалье приблизилась к 1 млн га
В Забайкальском крае на 2 июня действует 54 пожара площадью 973,6 тыс. га., следует из данных ФБУ "Авиалесоохрана".
За выходные территория, охваченная огнем, возросла почти на 200 тыс. га.
По данным регионального главка МЧС, 3-5 июня в восьми районах Забайкальского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее в МЧС сообщили, что в этом году в Забайкалье уже было зарегистрировано 487 очагов на площади в 1,5 млн га. Позже площадь пожаров снизилась.
На всей территории региона действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах.
По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в начале июня в регион должен зайти циклон из Китая, который может стабилизировать обстановку.