Общая площадь природных пожаров в Забайкалье приблизилась к 1 млн га

В Забайкальском крае на 2 июня действует 54 пожара площадью 973,6 тыс. га., следует из данных ФБУ "Авиалесоохрана".

За выходные территория, охваченная огнем, возросла почти на 200 тыс. га.

По данным регионального главка МЧС, 3-5 июня в восьми районах Забайкальского края сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее в МЧС сообщили, что в этом году в Забайкалье уже было зарегистрировано 487 очагов на площади в 1,5 млн га. Позже площадь пожаров снизилась.

На всей территории региона действует особый противопожарный режим, а также федеральный режим ЧС в лесах.

По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в начале июня в регион должен зайти циклон из Китая, который может стабилизировать обстановку.