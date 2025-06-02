Демограф Ракша признан иностранным агентом

Минюст расширил список иностранных агентов, включив в него, в частности, демографа Алексея Ракшу.

Отмечается, что он принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов и организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Также он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике.

Сам Ракша заявил, что смысла жить в России для него практически нет. Ранее он поддерживал "несистемную" оппозицию и резко осуждал проведение СВО, в целом придерживается западного взгляда на Россию. Показательно, что в телеграм-канале Ракши не сообщается о регистрации в Роскомнадзоре, хотя у него 35 тыс. подписчиков. При этом его позиция относительно проводимой демографической политики содержит практически полезные моменты, касающиеся повышения рождаемости. Так, он убежден, что для этого нужно платить намного больше на второго и третьего ребенка, с чем согласны многие эксперты.

В список иностранных агентов добавлены также Алексей Экслер, Александр Черкасов, Евгений Фельдман, Григорий Охотин, Александра Поливанова и проект "Москва против мобилизации". По данным Минюста, Поливанова, Фельдман и Экслер уже проживают за пределами России.