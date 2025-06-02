Летняя кампания охватит 123 тысячи детей Вологодчины и 750 одаренных школьников из города Алчевска

1 июня в Вологодской области стартовали первые мероприятия и смены в летних лагерях для детей и подростков региона.

«Делаем все для организации качественного, полезного и интересного отдыха вологодских школьников. Ребят ждут слеты, фестивали, экспедиции, походы, оздоровительные, образовательные и спортивные программы. Всего летняя кампания охватит 123 тысячи детей, в том числе 750 одаренных школьников из города Алчевска. Особое внимание уделяем безопасности. Все образовательные учреждения уже прошли необходимые проверки», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Накануне в Вологде торжественно стартовал проект «Город детства». В течение лета в областной столице будут работать 88 площадок, на которых с детьми будут работать воспитатели и вожатые. Каждую неделю ребят ждут тематические мероприятия, приуроченные к важным праздникам и памятным датам.

В Череповце для школьников проведут различные конкурсы и интерактивные программы. Юных жителей города приглашают на спортивно-игровые площадки и проявить свои творческие таланты на конкурсах «Создаю для России» и «Летний позитив».

Отдельный блок мероприятий направлен на патриотическое воспитание и посвящен Году защитника Отечества. В Вытегорском округе будут организованы мастер-классы для детей по изготовлению свечей и талисманов для участников Специальной военной операции. А в Кадуйском, Никольском и Чагодощенском округах пройдут военно-патриотические сборы для подростков с девиантным поведением «Неделя в армии». Также в июне состоятся слет Юнармейцев, сбор актива «Движения Первых» и военно-спортивная игра «Зарница».

К летней кампании присоединились крупнейшие образовательные центры, вузы и учреждения дополнительного образования региона. Викторины, мастер-классы, профильные смены и развивающие курсы для школьников подготовили ЧГУ и ВоГУ, кванториумы Вологды и Череповца, Вологодская школа традиционной народной культуры, «Импульс», «Авангард», «Лесная сказка», кадетская школа «Корабелы Прионежья».

Во всех муниципалитетах Вологодчины традиционно пройдут профильные смены «Орлята России». Они будут организованы в лагерях с дневным пребыванием на базе 217 общеобразовательных организаций. В этом году в атмосферу дружбы и творчества на профильных сменах окунуться более девяти тысяч юных вологжан – обучающихся начальных классов.

Подробную информацию о летних сменах и мероприятиях для детей можно узнать на сайтах и в соцсетях образовательных организаций, а также по телефонам «горячих линий», указанным на сайтах муниципальных управлений образования.