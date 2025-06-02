Более 3 тысяч участников собрал IX Парижский полумарафон

Село Париж Нагайбакского района 31 мая и 1 июня стало в очередной раз центром большого спортивного праздника Челябинской области– IX Парижского полумарафона.

Напомним, датой рождения проекта стал 2016 год. И за прошедшие годы фестиваль превратился из камерного социального проекта в масштабный спортивный фестиваль, количество участников которого выросло почти в 14 раз.

В 2025 году на старт Парижского полумарафона вышло более 3 тысяч участников на 10 дистанциях. К традиционным маршрутам добавились ночной забег «Огни Уральского Парижа» и масштабная велогонка, объединившие любителей и профессионалов, детей и представителей старшего поколения. Организаторы предусмотрели помимо расширенной спортивной, развлекательную и культурную программы.

Приветственный адрес участникам Парижского полумарафона направил Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Рад приветствовать участников, организаторов и гостей IX Парижского полумарафона в Челябинской области! Это мероприятие – отличный пример того, как сделать спортивное событие ярким и интересным для взрослых и детей. Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Наша страна по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений». Уверен, все участники получат незабываемые впечатления и вдохновятся на новые спортивные достижения», - говорится в послании.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл мероприятия Парижского полумарафона,

«Сегодня Парижский полумарафон – это действительно бренд Челябинской области. Огромное количество людей не только из разных уголков нашей страны, но и из дружественных стран приезжают к нам насладиться не только спортивным событием. Мы проводим большое культурное, просветительское мероприятие. Поэтому сегодняшнее событие для каждого из нас – больше, чем спорт, – обратился ко всем собравшимся глава региона. – Спорт объединяет людей разного возраста. К нам приезжают и профессионалы, и любители, и взрослые, и дети. И это по-настоящему здорово! Спасибо всем, кто принял участие в этом спортивном событии», - сказал Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что 9 лет назад это был старт с 200 участниками. Сегодня Парижский полумарафон - масштабное массовое мероприятие, которое в прошлом году стало победителем в номинации «Спортивное мероприятие года» Национальной премии «Событие года».

Алексей Текслер в рамках церемонии открытия вручил награды победителям забега на 21,1 км.

У мужчин это были Петр Швецов (Новосибирск); Эдуард Батыршин (Уфа); Никита Павлов (Магнитогорск). У женщин: Альбина Гадельшина (Уфа); Екатерина Смирнова (Бердск); Анастасия Деркач (Челябинск).

Фигурист и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Роман Костомаров впервые стал участником церемонии открытия Парижского полумарафона.

«Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь, в Париже, был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал — думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное — это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник», — сказал Роман Костомаров.

А сразу после церемонии открытия и награждения Алексей Текслер вышел на старт забега – «Парижская миля». Вместе с главой регионы в ней также приняли участие выдающие южноуральские спортсмены: олимпийский чемпион по хоккею Егор Яковлев, призёр Олимпийских игр Татьяна Минина и чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян, а также победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский.

Затем глава Южного Урала ознакомился с инфраструктурой Парижского полумарафона. В этом году, в частности, впервые был организован палаточный лагерь со всеми необходимыми удобствами, а для самых юных гостей и участников предусмотрели бесплатный детский сад с развлекательной программой.

Кроме того, в рамках полумарафона уже второй год проходит Парижская неделя моды, которую губернатор Алексей Текслер оценивал как важное мероприятие в плане развития креативной экономики в регионе.

Еще одной изюминкой Парижского полумарафона стала возможность погрузиться в культуру нагайбаков – коренного малочисленного народа, проживающего в селе Париж. Для участников и гостей были организованы мастер-классы народных ремесленников, экскурсии в местный музей и, конечно, дегустация национальной кухни.