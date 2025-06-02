Более 3 тысяч участников собрал IX Парижский полумарафон

02 Июня 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Спорт Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Более 3 тысяч участников собрал IX Парижский полумарафон

Село Париж Нагайбакского района 31 мая и 1 июня стало в очередной раз центром большого спортивного праздника Челябинской области– IX Парижского полумарафона.

Напомним, датой рождения проекта стал 2016 год. И за прошедшие годы фестиваль превратился из камерного социального проекта в масштабный спортивный фестиваль, количество участников которого выросло почти в 14 раз.

В 2025 году на старт Парижского полумарафона вышло более 3 тысяч участников на 10 дистанциях. К традиционным маршрутам добавились ночной забег «Огни Уральского Парижа» и масштабная велогонка, объединившие любителей и профессионалов, детей и представителей старшего поколения. Организаторы предусмотрели помимо расширенной спортивной, развлекательную и культурную программы.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Приветственный адрес участникам Парижского полумарафона направил Министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Рад приветствовать участников, организаторов и гостей IX Парижского полумарафона в Челябинской области! Это мероприятие – отличный пример того, как сделать спортивное событие ярким и интересным для взрослых и детей. Как подчеркивает Президент России Владимир Владимирович Путин: «Наша страна по праву славится богатыми традициями физкультурного движения, объединяющего людей разных возрастов, профессий и увлечений». Уверен, все участники получат незабываемые впечатления и вдохновятся на новые спортивные достижения», - говорится в послании.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыл мероприятия Парижского полумарафона,

«Сегодня Парижский полумарафон – это действительно бренд Челябинской области. Огромное количество людей не только из разных уголков нашей страны, но и из дружественных стран приезжают к нам насладиться не только спортивным событием. Мы проводим большое культурное, просветительское мероприятие. Поэтому сегодняшнее событие для каждого из нас – больше, чем спорт, – обратился ко всем собравшимся глава региона. – Спорт объединяет людей разного возраста. К нам приезжают и профессионалы, и любители, и взрослые, и дети. И это по-настоящему здорово! Спасибо всем, кто принял участие в этом спортивном событии», - сказал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Глава региона напомнил, что 9 лет назад это был старт с 200 участниками. Сегодня Парижский полумарафон - масштабное массовое мероприятие, которое в прошлом году стало победителем в номинации «Спортивное мероприятие года» Национальной премии «Событие года».

Алексей Текслер в рамках церемонии открытия вручил награды победителям забега на 21,1 км.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

У мужчин это были Петр Швецов (Новосибирск); Эдуард Батыршин (Уфа); Никита Павлов (Магнитогорск). У женщин: Альбина Гадельшина (Уфа); Екатерина Смирнова (Бердск); Анастасия Деркач (Челябинск).

Фигурист и амбассадор благотворительной программы «ДоброFON» Роман Костомаров впервые стал участником церемонии открытия Парижского полумарафона.

«Честно говоря, впервые здесь. Мы часто бывали в Челябинске, в Магнитогорске, и соревнования проходили, и гастроли. А здесь, в Париже, был удивлен увидеть действительно такую копию Эйфелевой башни. Я не ожидал — думал, это просто картинки такие делают или как-то подставляют изображение. Но самое главное — это атмосфера, которая здесь царит, это спорт, это бег, это полумарафон! И люди получают огромное удовольствие. Добирался сюда, в Париж, всю ночь. Приехал утром рано сюда и увидел такое количество людей, участников и зрителей. Это большой праздник», — сказал Роман Костомаров.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

А сразу после церемонии открытия и награждения Алексей Текслер вышел на старт забега – «Парижская миля». Вместе с главой регионы в ней также приняли участие выдающие южноуральские спортсмены: олимпийский чемпион по хоккею Егор Яковлев, призёр Олимпийских игр Татьяна Минина и чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян, а также победитель ультрамарафона «Шесть дней Франции» Иван Заборский.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Затем глава Южного Урала ознакомился с инфраструктурой Парижского полумарафона. В этом году, в частности, впервые был организован палаточный лагерь со всеми необходимыми удобствами, а для самых юных гостей и участников предусмотрели бесплатный детский сад с развлекательной программой.

Кроме того, в рамках полумарафона уже второй год проходит Парижская неделя моды, которую губернатор Алексей Текслер оценивал как важное мероприятие в плане развития креативной экономики в регионе.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Еще одной изюминкой Парижского полумарафона стала возможность погрузиться в культуру нагайбаков – коренного малочисленного народа, проживающего в селе Париж. Для участников и гостей были организованы мастер-классы народных ремесленников, экскурсии в местный музей и, конечно, дегустация национальной кухни.

Теги: алексей текслер, IX Парижский полумарафон, спортивное мероприятие, фестиваль


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети