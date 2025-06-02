Депутат Певцов: Минкульт создал имитацию отбора качественных фильмов

Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что государство практически не влияет на то, какие фильмы смотрят его граждане, хотя должно это делать. Прокат абсолютно оторван от производства, а государство бессильно, так как все компании частные.

Он убежден, что прокат должен иметь государственную квоту хотя бы 30%, то есть в кинотеатрах хотя бы частично нужно показывать те фильмы, в которых государство заинтересовано. Но ничего этого нет. Сам Певцов состоит в экспертном совете Минкульта по отбору фильмов, которые получают господдержку. Но его работа - это профанация.

"Наблюдая за процессом, я пришел к выводу, что Минкульт создал имитацию. И специалисты, уважаемые люди с удивлением узнают, что тот сценарий, за который они проголосовали, не прошел наш этап. И когда я прошу ознакомить меня с предпочтением моих коллег уже после того, как отдал свой голос, мне говорят: нельзя. Получается, эти экспертные советы созданы для видимости", - рассказал артист.

Он подчеркивает, что если на фильм потрачены государственные деньги, то государство имеет право контролировать, на что они потрачены и что покажут людям. Сейчас же действуют непрозрачные механизмы отбора и остро не хватает профессионалов. Фильмы и мультфильмы делают, но они в основном низкого качества, даже если собирают кассу, как тот же "Чебурашка". За 35 лет российское кино не сделало ничего подобного советским фильмам, которые смотрели и будут смотреть всегда, считает Дмитрий Певцов.

Недавно на исследовательской платформе "Тет-о-твет" был проведен опрос, какие фильмы хотели бы видеть россияне сегодня. С большим отрывом победил советский черно-белый фильм "Девчата" (1961). При этом 80% опрошенных уверены: стране нужны новые фильмы о простой жизни простых людей, а не о мегаполисах. В числе самых любимых фильмов практически все старые советские картины.