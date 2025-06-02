Чиновникам и банкам запретили отвечать гражданам через Telegram

1 июня вступил в силу закон, который запрещает сотрудникам госорганов, банков и операторов связи общаться с гражданами через зарубежные мессенджеры. В их числе - популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Запрет распространяется и на некредитные финансовые организации, а также крупных агрегаторов и сайтов с аудиторией от 500 тысяч пользователей в день.

По данным главы компании InfoWatch Натальи Касперской, общий ущерб от действий телефонных и онлайн-мошенников в 2024 году составил около 200 миллиардов рублей, а совокупный ущерб экономике России от этих действий - около 800 млрд. При этом чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков, полиции, прокуратуры и других госорганов. Под этой маской жертву легче "вести", и многие поддаются.

Напомним, с 1 марта 2023 года для банков и ряда госорганизаций введен запрет использовать в своей деятельности иностранные сервисы, в том числе для передачи платежных документов и предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ. В списке девять мессенджеров: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat. Отныне запрет расширен на общение банков и госорганов с гражданами.

На прошлой неделе сообщалось, что в Министерстве связи и цифрового развития РФ рассматривали возможность интеграции "Госуслуг" и мессенджера Telegram, однако пока решили этого не делать. Теперь рассматривается возможность интеграции "Госуслуг" только с российскими сервисами.