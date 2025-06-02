02 Июня 2025
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Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат просит Генпрокуратуру проверить слова об "исторической родине узбеков" в Югре

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов (на фото) направил запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой дать оценку публичному высказыванию депутата думы ХМАО-Югры Халида Таги-Заде, который назвал автономный округ "исторической родиной узбеков".

Как сообщил Иванов в своем Telegram-канале, депутат несет большую ответственность за каждое слово, особенно сказанное по теме межнациональных отношений и миграционной политики.

"Это тот случай, когда лучше 10 раз подумать перед тем, как что-то сказать, а если не уверен, то лучше просто промолчать", - указал он.

Свердловский депутат полагает, что Таги-Заде "публично проводит псевдоисторическую лекцию, в которой можно усмотреть признаки нарушения территориальной целостности и эрозии суверенитета России". Иванов считает, что это "безответственность и провокация".

Он уже направил запрос на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить наличие оснований для привлечения югорского депутата к юридической ответственности.

"В этой ситуации необходимо не только давать максимально точную правовую оценку, но и в случае выявления нарушения показательно и жестко наказывать. Показательно и жестко. Потому в таком контексте статус депутата, равно как и любой другой публичный статус, - это, фактически, отягчающее обстоятельство", - заключил Максим Иванов.

Сам Халид Таги-Заде уже извинился за свое высказывание об "исторической родине узбеков" после того, как им заинтересовалась комиссия по этике.

Теги: Иванов, Югра, прокуратура, высказывание, проверка, депутат


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