В Тюменской области продлили действие особого противопожарного режима

В Тюменской области с начала пожароопасного сезона произошло более 100 природных пожаров, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам главы региона, основная причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местным населением. Поэтому было решено продлить действие особого противопожарного режима.

"Чтобы защитить леса от огня, продлеваем особый противопожарный режим до 26 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства. Посещение лесов, сжигание мусора, использование открытого огня на дачах и личных подворьях – по-прежнему под запретом. За нарушение правил пожарной безопасности законом предусмотрена административная, а в некоторых случаях – и уголовная ответственность", - написал губернатор.

Напомним, с 1 апреля в Тюменской области введен пожароопасный сезон. Особый противопожарный режим действует в регионе с 5 апреля. В рамках него жителям запрещено посещать леса, проводить пожароопасные работы, жечь сухую траву, включая придорожные полосы, разводить костры.

Нарушителям грозят штрафы - от 10 000 до 20 000 руб. гражданам, должностным лицам - от 30 000 до 60 000 руб., индивидуальным предпринимателям - от 60 000 руб. до 80 000 руб. Юридическим лицам - 400 000 - 800 000 руб.