Губернатор назвал сроки строительства нового моста в Брянской области взамен взорванного

На строительство нового моста в Выгоничском районе Брянской области потребуется около четырех месяцев, если проводить конкурсную процедуру, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он добавил, что если в федеральном центре будет принято решение определить организацию без торгов, поручить и сделать мост, то это займет полтора-два месяца, передает РИА Новости.

В ночь на 1 июня в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. Причиной обрушения стал подрыв опор моста. По словам жителя поселка Выгоничи, в момент ЧП было слышно два громких звука, похожих на взрывы.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге стало одним из самых серьезных в современной России. По последним данным, до 104 человек выросло число пострадавших. Среди раненых – четверо детей, включая младенца, который в тяжелом состоянии перевезен в столичную клинику доктора Рошаля. Погибли семь человек, в том числе машинист и двое детей.