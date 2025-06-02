02 Июня 2025
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Общество Омская область
Фото: омскийрайон.рф

Первый день лета в каждом поселении Омского района отметили яркими мероприятиями для детей и их родителей

День защиты детей был отмечен в каждом поселении Омского района яркими мероприятиями.

Так, в Новоомском 1 июня поработала мастерская «Зазеркалье». Дети смогли прокатиться на лошадях, участвовали в играх, конкурсах, танцевальных флешмобах, рисовали на асфальте и ладошками на специальном холсте. Самым активным вручили подарки. В финале юные жители поселения смогли увидеть шоу с красками.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

"Мы вместе создали атмосферу радости и беззаботного детства – отметили по окончании праздника организаторы - местный отдел Центра по работе с детьми и молодежью Омского района.

В деревне Приветной Лузинского поселения накануне Дня защиты детей провели культурно-игровую программу «Морские приключения на суше». Семейное мероприятие собрало более 70 участников. 

"Дети выполняли непростые испытания, проявляя активность и командный дух, что сделало путешествие незабываемым. В конце мероприятия все участники получили памятные подарки. От души хочется пожелать всем ребятам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, и хорошего летнего отдыха", – подчеркнули специалисты ЦРДМ Лузино.

Также праздник счастливого детства организовали в Иртышском поселении. Были организованы игры и конкурсы для детей и их родителей. Все участники получили бесплатное мороженое и воздушный шарик. Еще одним подарком стала дегустация сладостей.

В Петровском поселении празднование Дня защиты детей разделили на несколько мероприятий. В Калиновке – конкурсно-игровая программа, в ходе которой детки как следует повеселились и проявили физическую активность. В программе были рисование ладошками, перетягивание каната и прыжки под задорную музыку.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

А в Бородинском сельском клубе прошло мероприятие под названием «Лето солнышком согрето». Насыщенная программа развлечения включала и игры, и конкурсы, и танцы. Самым веселым моментом программы стала ловля мыльных пузырей. 

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

Также весело и тоже с подарками и призами прошел праздник в Трусовке. Ребята бегали наперегонки, разгадывали загадки, играли в мяч и решали головоломки.

(2025)|Фото: омскийрайон.рф

В центральном СДК поселения праздник ко Дню защиты детей прошел 1 июня. В него были включены игровая программа «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно!», мастер-класс «Игрышка-Ветерок», киномероприятие «Его величество Ребенок» и конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». 

Теги: день защиты детей, праздники, дети, праздник лета


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