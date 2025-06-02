На Набиуллину усиливается давление из-за ключевой ставки - источники

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, которую руководство страны так хвалило за помощь в спасении экономики в последние годы, теперь сталкивается с растущим давлением требования отказаться от рекордно высоких ключевых ставок, пишет Bloomberg.

Правительство ожидает, что Эльвира Набиуллина снизит ключевую ставку, поскольку ее влияние на бюджет и гражданские отрасли экономики становится все более очевидным, сообщили три чиновника, знакомых с ходом мыслей в Кремле. Кто-то даже ждет снижения ключевой ставки на ближайшем совете директоров ЦБ 6 июня.

По данным издания, Набиуллина продолжает пользоваться поддержкой Владимира Путина, но сейчас ей предстоит решить сложную задачу и сделать не менее сложный выбор: защитить страну от скатывания в рецессию или от выхода инфляции из-под контроля.