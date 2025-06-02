Фестиваль «Дух Сибири» прошёл в Омской районе с большим успехом

В русской деревне Азъ Градъ, расположенной на территории Омского района, прошел музыкальный фестиваль под открытым небом «Дух Сибири». Программа фестиваля была насыщенной.

Это культурное мероприятие приурочили к дню рождения Азъ Града Сибирского. В честь этого события на сцену вышли: народный артист России Александр Михайлов, автор и исполнитель песен Николай Емелин, музыканты Алексей Гализдра и Павел Данилов, группа «Премьер».

Первым участников и гостей фестиваля поприветствовал глава Омского муниципального района Геннадий Долматов. Он пожелал всем отличного настроения и поздравил присутствующих с Днем защиты детей.

"Здесь, в Азъ Граде – настоящая русская душа. Желаю всем насладиться этим замечательным мероприятием, творчеством наших известных людей – Николая Емелина, Александра Яковлевича Михайлова. Это прекрасное место для семейного отдыха с детьми. С праздником! Мирного неба над головой!", - приветствовал собравшихся Геннадий Долматов.

Глава района отдельно отметил тех, кто сегодня защищает интересы страны на полях СВО. На сцену был приглашен демобилизованный участник специальной военной операции. Геннадий Долматов поблагодарил бойца за выполнение воинского долга.

Фестиваль прошел с большим успехом. Гости мероприятия рассказали, что фестиваль получился незабываемым - в сказочном месте, среди березовых лесов. Кроме концерта известных исполнителей, прошли настоящие народные гуляния – с хороводами, ярмаркой ремесел, душевными посиделками у костра под гитару и гармонь. Многие посетители воспользовались возможностью побывать в местном музее, угоститься в ресторане и искупаться в родниковых прудах.

Также в рамках фестиваля в Покровском Доме культуры прошла творческая встреча с народным артистом РСФСР Александром Михайловым. Он представил свою программу "Дух Сибири".

Творческую встречу посетили также министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина, начальник управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Омской области Естай Джангунаков, а также председатель попечительского совета Объединения муниципальных руководителей Михаил Ошлаков.

Напомним, выдающийся советский и российский актер и кинорежиссер Александр Михайлов, с прошлого года - почётный гражданин Омского района.



