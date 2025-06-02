Водителей фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки, допросили

Допрошены водители фур, из которых были запущены дроны во время массовой атаки по военным объектам, пишет Baza.

По информации телеграм-канала, один из водителей, житель Челябинска, рассказал, что некоторое время назад ему пришел заказ от предпринимателя из Мурманской области. Мужчина сообщил, что нужно организовать доставку четырех каркасных домов из Челябинска в Кольский район Мурманской области.

После согласования цены водитель загрузил "товар" в машину и отправился в путь. По словам водителя, уже в пути с ним по телефону связывался неизвестный и давал указания, где и в какое время нужно останавливаться. Последним заданием была остановка у заправки "Роснефть" неподалеку от военного аэродрома в Мурманской области, откуда и были запущены дроны.

Baza сообщает, что аналогичные истории рассказали водители фур, из которых были запущены дроны в Иркутской, Рязанской и Ивановской областях. Из их слова следует, что владельцем всех машин является 37-летний Артем. Следователи разыскивают его. По предварительным данным, он является уроженцем Украины.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 1 июня киевским режимом был совершен "теракт" с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. "На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", - заявили в Минобороны.

Контейнеры с дронами предположительно собирали на складе, расположенном в Челябинске. По некоторым данным, арендодатели склада задержаны.