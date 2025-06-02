В пяти российских регионах прошел благотворительный забег "БлагоБег"

В минувшую субботу, 31 мая, сразу в пяти регионах России прошел благотворительный забег "БлагоБег". Мероприятие проводилось в четвертый раз и было приурочено к Дню защиты детей. Организатором выступил благотворительный фонд "Дети России".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, спортивный праздник для всей семьи стартовал в Свердловской, Курганской, Оренбургской областях, республиках Башкортостан и Карачаево-Черкессия. Всего в праздничных мероприятиях приняло участие более 1500 человек. Юные спортсмены получили призы, в Верхней Пышме это сувениры с символикой фонда, выпущенные специально для мероприятия. Также всем участникам вручены медали.

"Есть гости, у которых в коллекции уже четвертая памятная медаль с мероприятия. Это добрая традиция, которая стала частью семейных и личных историй. Это ежегодная встреча, которая отзывается теплом в сердце. "БлагоБег" стал не только спортивным праздником, который привлекает новых людей, прививает здоровый образ жизни. Это еще и отличная демонстрация отзывчивости и неравнодушия, ведь каждый год участники поддерживают наших подопечных", - отметила директор благотворительного фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Средства, собранные в ходе мероприятия, направляются подопечным фонда. В этом году участники "БлагоБега" помогли Ульяне с редкой генетической поломкой и Полине, страдающей детским церебральным параличом. В ходе мероприятия было собрано 286 тысяч рублей на оплату лечения для Ульяны и специализированного кресла-коляски для Полины.

В Верхней Пышме площадкой для забега стал Музейный комплекс военной и гражданской техники. Для детей проходили мастер-классы и спортивные конкурсы, а для всех гостей – лотерея. Соревнования проводились по трем дистанциям: 350 метров – детский забег; 3 600 м и 1 200 м – для взрослых.