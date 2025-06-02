СМИ: Роман Ротенберг покинет пост главного тренера СКА

Роман Ротенберг (сын миллиардера Бориса Ротенберга) все же покинет пост главного тренера хоккейного клуба СКА. Такое решение принял новый совет директоров клуба, пишут Матч ТВ и "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники. Официального подтверждения информации от клуба пока нет.

30 мая стало известно, что старый совет директоров клуба в полном составе ушел в отставку – из-за провала сезона в Континентальной хоккейной лиге. Тогда Ротенберг лишился поста зампреда совета директоров, но не поста главонго тренера.

В сообщении по поводу смены совета директоров говорилось: "С учётом недостижения по итогам двух последних сезонов поставленных перед основной командой целей и вылета во втором и первом раундах плей-офф Совет директоров в полном составе и операционный менеджмент складывают полномочия с немедленным эффектом. Результаты работы Совета Директоров, главного тренера и тренерского штаба, руководящего менеджмента признаны неудовлетворительными".

Обновленный совет директоров клуба возглавил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, гендиректором клуба назначен Никита Стеничкин.