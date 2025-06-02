Житель Алапаевска убил сожительницу, нанеся ей 259 ударов

Жителя Алапаевска отправили в колонию за убийство своей сожительницы. Осужденный Михаил Пешков нанес женщине не менее 259 ударов по разным частям тела, однако его признали виновным только по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное с особой жестокостью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, убийство произошло в период времени с 21.00 3 декабря 2024 года по 9.00 4 декабря 2024 года в квартире по ул. Молодости, принадлежащей матери осужденного. Между сожителями произошла ссора, в ходе которой Пешков и напал на потерпевшую.

Осужденный бил женщину руками и ногами по различным частям тела, чего последняя не выдержала и скончалась на месте происшествия в тот же день. Однако Пешков вину в совершенном преступлении признал только частично. Также известно, что мужчина имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления. Преступление совершено в условиях особо опасного рецидива преступлений.

"С учетом позиции государственного обвинителя Алапаевский городской суд назначил Михаилу Пешкову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - сообщили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.