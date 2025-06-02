Число пострадавших при крушении моста в Брянской области выросло до 97 человек

Число пострадавших в результате крушения моста в Брянской области выросло до 97 человек, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В Минздраве ранее сообщили, что в больницах находятся 64 пострадавших, семеро из них – в тяжелом состоянии.

Некоторых пострадавших перевезли в столичные клиники, например, детей погибшей врача-педиатра Виолетты Горыня.

В результате ЧП погибло семь человек.

На автомобильном мосту в Брянской области произошел взрыв, обломки сооружения упали на находившийся ниже ж/д мост, по которому в этот момент проезжал пассажирский поезд, в котором находилось почти 400 человек.