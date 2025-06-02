Тюменская городская Дума единодушно одобрила отчет по профицитному бюджету

На состоявшемся накануне очередном заседании Тюменской городской Думы депутаты рассмотрели повестку из 17 вопросов. Особое внимание было уделено исполнению бюджета города за 2024 год.

Главный финансовый документ Тюмени демонстрирует положительную динамику по всем ключевым показателям. В частности, рост доходов по отношению к 2023 году составил 4 млрд 285 млн рублей, по расходам – 3 млрд 812 млн рублей. Таким образом, профицит бюджета города составли 383 млн рублей (383,012 млн).

По доходам бюджет был исполнен с превышением плана (103%) и значительным ростом к прошлому году – на 9,6%.

При этом в расходной части сохраняется социальная направленность. Так, в 2024 году на образование, социальную политику, спорт и культуру было направлено свыше 55% средств — 26,9 млрд рублей.

Важно отметить, что все запланированные статьи расходов и программы развития были профинансированы без привлечения коммерческих кредитных ресурсов.

Ежегодно расходы идут на реализацию основных заявленных приоритетов бюджетной политики города, которые можно объединить в 4 блока: развитие человеческого капитала: 24,7 млрд рублей; обеспечение комфортной среды проживания: 18,7 млрд рублей; улучшение жилищных условий: 2,6 млрд рублей; реализация вопросов местного значения, связанных с предпринимательством, градостроительной деятельностью, муниципальными имуществом и службой: 379 млн рублей.

При этом, Тюмень демонстрирует стабильный рост по ключевым социально-экономическим показателям:- увеличивается численность населения: она составила 872 тысячи человек (рост на 1,3% за год); -успешно развивается жилищное строительство – введено более 1,4 млн квадратных метров жилья, что почти на 6% больше результата 2023 года; - объем отгруженных товаров достиг почти 500 млрд рублей, увеличившись на 9,6%;- объем инвестиций в основной капитал превысил 150 млрд рублей (рост на 8,7%); - уровень безработицы снизился до рекордно низких 0,18%, сократившись почти на 22%.

"Из всего сказанного мы можем сделать выводы, что депутаты Тюменской городской Думы продолжают в тесной связке работать с Администрацией города и ее главой Максимом Викторовичем Афанасьевым. Совместно представители органов власти эффективно управляют ресурсами, нацелены на последовательное улучшение качества жизни горожан. Вместе мы оперативно решаем возникающие вопросы и стремимся сделать жизнь в лучшем городе Земли стабильной и комфортной", — подчеркнула Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Вице-спикер Дмитрий Осипов призвал депутатов поддержать отчет об исполнении бюджета и отметил несколько положительных моментов, в том числе отсутствие муниципального долга.

"Отличительной особенностью бюджета 2024 года является то, что он был исполнен двумя разными командами. Это удалось сделать с высокой эффективностью, озвученные цифры говорят о том, что управление финансами в нашем городе находится в надежных руках", — высказался депутат Юрий Коновалов.

Его коллега Дмитрий Ошурков добавил, что, по его мнению, в бюджете были учтены интересы и жители горожан, о чем свидетельствует минимальное количество вопросов в адрес Администрации от тюменцев, участвовавших в публичных слушаниях по бюджету.

В завершении обсуждения народные избранники единодушно проголосовали за принятое отчета.