Депутат думы Югры извинился за свое высказывание "об исторической родине узбеков"

Депутат думы Югры Халид Таги-Заде, который назвал автономный округ "исторической родиной узбеков", извинился за свое высказывание, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что его высказывание о "факторах, привлекающих мигрантов в Югру" было лишь предположением, а не категоричным утверждением.

"Моя реплика дала возможность ее неоднозначной трактовки, о чем я сожалею и приношу глубочайшие извинения всем, кого это могло задеть", - заявил он

Он подчеркнул, что Россия испокон веков формировалась как уникальное многонациональное и многоконфессиональное государство.

29 мая вдуме Югры вновь разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", - сказал Таги-Заде.

После этих слов политика спикер думы Борис Хохряков предложил соблюдать регламент, и тема не была развита. После слов Таги-Заде спикер думы Борис Хохряков сообщил, что высказывание депутата об "исторической родине узбеков" проверит комиссия по этике.